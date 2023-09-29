Азербайджан выделяет миллион долларов на Программу ООН

Азербайджан выделяет миллион долларов США на Программу ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT). Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, средства выделяются для поддержки расширения взаимовыгодного сотрудничества в направлении развития устойчивых городов в мире, а также укрепления мира и безопасности в этом контексте.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год. Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в объеме, указанном в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного документа.