По его словам, несмотря на то, что культурная столица Азербайджана – Шуша подверглась армянской оккупации и ее исторические памятники были разрушены, основной облик и ландшафт города сохранились. С учетом этого был составлен генеральный план города.

«Мы восстановим исторические памятники и частные дома в Шуше. В Шуше около 200 историко-культурных объектов. Некоторые из них были разрушены», - сказал А.Керимов.

По словам спецпредставителя президента, в этом году в Шуше начнется строительство жилого комплекса, состоящего из 17 домов. В мае следующего года будет сдана в эксплуатацию новая центральная улица из 10 домов. К концу года завершится строительство первого жилого комплекса, и после этого в город переселят около 400 семей.

«В Шуше успешно продолжается реставрация памятников, особенно религиозных. Уже восстановлены мечети Юхары Говхар Ага и Саатлы», - отметил А.Керимов.