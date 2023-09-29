Байрактар инвестирует в Украину $100 миллионов

Турецкая компания Baykar планирует завершить через 1,5 года строительство в Украине завода по производству беспилотников, сказал на форуме военной индустрии в Киеве генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек», - цитирует его Укринформ.

Байрактар указал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.

По словам гендиректора, компания инвестирует в Украину около $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, направят на содержание сервисного центра и главного офиса компании в Украине, пояснил он.