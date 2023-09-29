Первый рейс греческой Aegean Airlines в Баку

С 30 сентября греческая авиакомпания Aegean Airlines начала осуществлять регулярные рейсы из Афин в Международный аэропорт Гейдар Алиев, сообщили в пресс-службе бакинского аэропорта.

«Международный аэропорт Гейдар Алиев стремится предоставить качественный сервис и комфортные условия для всех путешественников, и привлечение большего количества авиакомпаний является важной частью нашей стратегии развития. Уверены, что сотрудничество с греческим авиаперевозчиком будет успешным и перспективным для наших пассажиров», - сказал директор аэропорта Теймур Гасанов.

Рейсы между Афинами и Баку будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Выполнение этих рейсов в ночное время позволяет пассажирам выбирать из широкой маршрутной сети авиакомпании более удобные временные промежутки.

Aegean Airlines предлагает пассажирам рейсы более чем по 80 направлениям, включая Кипр, Балканы и страны Западной Европы, а также Крит, Санторини, Миконос и другие знаменитые греческие острова.