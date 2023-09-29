В сообщении ведомства говорится, что продолжается расследование в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой Азербайджана по факту преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями против пленных азербайджанских военнослужащих и мирного населения, включая военные преступления.

Задержан один из лидеров сепаратистского режима в Карабах е Давид Бабаян, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Следствие установило, что Давид Климович Бабаян, уроженец города Ханкенди, 1973 года рождения, занимавший различные «госдолжности» в структуре сепаратистского режима в 2013-2023 годах («заместителя руководителя администрации президента, помощника президента по вопросам внешней политики, министра иностранных дел и помощника президента по особым задачам»), насаждал политику межнациональной розни, координировал деятельность террористических группировок, а также принимал участие в организации ракетного обстрела жилых кварталов азербайджанского города Гянджа во время 44-дневной войны 2020 года.

В отношении Давида Бабаяна 28 октября 2020 года было возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 100.2, 32.3, 114.1, 32.3, 116.0.1, 32.3, 116.0.6, 32.3, 116.0.7, 32.3, 116.0.8, 32.3, 116.0.9, 32.3, 116.0.10, 117.2, 32.3,214.2.1, 32.3,214.2.3, 32.3,214.2.4, 283.2.1, 283.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана, решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Бабаян был объявлен в международный розыск.

29 сентября этого года Давид Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджана, ему было предъявлено обвинение по указанным статьям, среди них — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, вербовка наемников, нарушение международного гуманитарного права, отдача преступных приказов, организация терроризма и разжигание национальной вражды.