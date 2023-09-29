В Карабахском регионе Азербайджана продолжаются мероприятия по конфискации боеприпасов и боевой техники различного назначения, принадлежащих формированиям Вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Агдере был выявлен очередной склад боеприпасов. На складе было обнаружено и изъято большое количество патронов, ручных гранат, минометов, тяжелых артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, а также управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса и другие боеприпасы различного назначения.

Кроме того, в опорном пункте на указанном направлении были обнаружены и изъяты ящики с оружием и боеприпасами.