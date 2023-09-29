Медведев стал Нострадамусом

Число так называемых «новых регионов» России (так в РФ называют захваченные украинские области - ред.) в будущем увеличится. Так считает заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал в своем телеграме пост по случаю «Дня воссоединения новых регионов с Россией» — этот праздник недавно был объявлен указом президента Владимира Путина и отмечается 30 сентября.

Замглавы Совбеза РФ пообещал, что «специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий».

«А новых регионов в составе России будет больше», закончил свой пост Медведев.

Решение России аннексировать четыре украинских региона (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области) не признает большинство стран, оно также осуждено решением Генеральной Ассамблеи ООН. Армия РФ полностью не контролирует территории ни одной из четырех указанных украинских областей, в том числе города Херсон и Запорожье.

Киев настаивает, что мирные переговоры с Россией могут начаться только после того, как армия РФ будет полностью выведена с международно-признанной территории Украины, в том числе из Крыма.