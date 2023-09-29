Согласно информации, в отношении сепаратиста Левона Генриховича Мнацаканяна, 1965 года рождения, проводится расследование. Следствие выявило обоснованные подозрения в том, что 8 мая 2002 года Мнацаканян вместе с сообщниками на почве национальной ненависти жестоко пытал Мамедова Ильхама Юсифа оглы и других пленных в селе Алхаслы Физулинского района. В плену эти люди находились до 19 ноября.

8 ноября 2006 года суд принял решение привлечь Мнацаканяна в качестве обвиняемого по ст. 113 (пытка) УК Азербайджана, 14 ноября того же года в отношении него решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Мнацаканян был задержан накануне на погранично-пропускном пункте «Лачин» при попытке пересечь границу. В тот же день ему было предъявлено обвинение по указанной статье. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде ареста, он этапирован в следственный изолятор Службы государственной безопасности Азербайджана. Расследование продолжается.