Украина создает Альянс оборонной промышленности и флот морских дронов

Он указал, что «производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к базовой декларации (альянса) и продемонстрировать, что они готовы вместе с Украиной создавать арсенал свободного мира».

На прошедшем в Украине первом Международном форуме оборонной промышленности (DFNC1) был создан Альянс оборонной промышленности. Об этом объявил в Telegram-канале и соцсети Facebook в субботу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.

По данным МИД Украины, в форуме участвовали 252 оборонных предприятия из 30 стран мира. Декларацию о создании Альянса оборонной промышленности на момент закрытия форума подписали 38 производителей вооружений из 19 государств.

Во время встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций из США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии представители Украины обсудили перспективы партнерства и совместного производства вооружений, сообщил Зеленский.

«Наш приоритет - развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производство снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли», - заявил украинский лидер, добавив, что Украина готова «предложить специальные условия компаниям», которые выразят готовность совместно развивать оборонное производство.

Планируется, что Украина, которая в ходе войны, развязанной Россией, сильно зависит от западных вооружений, создаст специальный фонд для привлечения дополнительных экономических ресурсов в три области: благоустройство военнослужащих, развитие военной инфраструктуры и разработку военных технологий. В этот фонд будут поступать дивиденды от государственных оборонных активов, а также прибыль от продажи конфискованных российских активов, указывает МИД Украины.

Агентство dpa пишет, что создание Киевом Альянса оборонной промышленности можно рассматривать как ответ на одну из заявленных Россией целей войны, а именно: демилитаризации Украины.

Зеленский также сообщил на форуме, что Украина создает флот морских дронов: «Мы создаем первый в мире флот морских дронов, лишающий российские военные корабли смысла и заставляющий их прятаться».