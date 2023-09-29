В письме говорится: «…Сегодня Китай является одной из наиболее динамично развивающихся стран мира. Достижения и успехи Вашей страны во всех сферах, завоеванные благодаря Вашему решительному и мудрому руководству, вывели ее в ряд самых мощных и передовых стран мира в экономическом отношении, еще больше укрепили ее позиции на международной арене.

Расширение сотрудничества с Китаем - близким другом и надежным партнером - является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, наше партнерство день ото дня обогащается новым содержанием».

Глава азербайджанского государства отмечает, что «в настоящее время наши двусторонние связи обладают широкой повесткой дня. Наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической, торговой, транспортно-логистической, гуманитарной сферах, в области возобновляемой энергии и других направлениях имеет очень ясные и большие перспективы. В то же время наращивание объемов грузов, транспортируемых из Китая на Запад через Азербайджан, является очередным наглядным примером нашего успешного взаимодействия в рамках проекта «Пояс и путь».

Китайские компании долгое время эффективно функционируют в нашей стране и играют важную роль в развитии наших межгосударственных отношений. Мы хотели бы, чтобы это сотрудничество продолжалось и на наших освобожденных от оккупации территориях».

«Азербайджан всегда однозначно поддерживал политику «одного Китая», его территориальную целостность и суверенитет. Мы высоко ценим поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по дальнейшему развитию азербайджано-китайских многоплановых отношений, углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества и повышению его на уровень стратегического партнерства», - говорится в письме президента Ильхама Алиева.