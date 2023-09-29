Соратник Трампа признал себя виновным

Соратник экс-президента США Дональда Трампа и бывший наблюдатель от Республиканской партии на выборах Скотт Холл признал себя виновным в сговоре с целью вмешательства в выборы в Джорджии. Об этом сообщает Reuters.

Холл пока единственный из 19 обвиняемых, в числе которых Трамп, который признал свою вину по делу, возбужденному прокуратурой округа Фултон в Атланте.

Холл признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в сговоре с целью намеренного вмешательства в работу избирательных комиссий. В соответствии с соглашением, Холл получит пять лет заключения условно и заплатит штраф в размере 5 тысяч долларов. Он также должен дать показания против других обвиняемых по делу.