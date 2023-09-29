Армяне открыли стрельбу на границе. Погиб азербайджанский военный Срочно! Заявление Минобороны Азербайджана

Днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района был открыт снайперский огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кельбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате обстрела погиб азербайджанский  военнослужащий Вусал Хейбалы оглы Оруджев.

Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры, отметили в ведомстве.