Армяне открыли стрельбу на границе. Погиб азербайджанский военный Срочно! Заявление Минобороны Азербайджана
Днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района был открыт снайперский огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кельбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в результате обстрела погиб азербайджанский военнослужащий Вусал Хейбалы оглы Оруджев.
Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры, отметили в ведомстве.