18:23

В США на конференции в Южнокалифорнийском университете группа армянских радикалов устроила провокацию. В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Турции сделало официальное заявление.

Согласно сообщению Anadolu, в конференции «Роль публичной дипломатии во внешней политике Турции» в Лос-Анджелесе, которая была организована совместно Институтом Юнуса Эмре и Школой коммуникации и журналистики USC Annenberg принимали участие посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан, генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Рамиль Гурбанов, глава Института Юнус Эмре Шереф Атеш, директор Ближневосточной программы Центра Вильсона Джеймс Джеффри, представитель Института Юнуса Эмре в США Гёкхан Джошкун, генеральный директор компании О3 Medya Сонер Аяр и другие.

В начале мероприятия полиция Лос-Анджелеса вывела из зала протестующего, выступившего с оскорблениями в адрес Азербайджана, Турции и организаторов мероприятия. Кроме того, группа студентов начала протестовать во время выступления посла Турции Хасана Мурата Мерджана. Еще один протестующий совершил словесные нападки на генконсула Азербайджана Рамиля Гурбанова. Десятиминутный протест группы, обвинявшей Турцию и Азербайджан, был прекращен благодаря вмешательству службы безопасности кампуса и полиции. Протестующие были выведены из зала, где проходило мероприятие. Провокаторы на улице атаковали турецких чиновников и пытались снова проникнуть в здание, что стало также причиной стычек с полицией и службой безопасности.