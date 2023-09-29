Российский мэр собирался на войну, но его арестовали

По словам Михайлова, Серова задержали в его квартире рано утром сотрудники ОМОН. «Кстати, сегодня во второй половине дня он должен был отправиться в зону СВО, но силовики оказались быстрее», — добавил депутат, передает Meduza.

Мэра российского города Печора Валерия Серова, собиравшегося уехать на войну в Украину, задержали незадолго до отъезда, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов.

По данным Михайлова, Серова подозревают в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

О планах отправиться на войну в Украину Серов заявил 19 сентября. По его словам, депутаты местного парламента поддержали это решение, предоставили ему отпуск на полгода. Baza уточняет, что мэр передал свои полномочия одному из заместителей 29 сентября.

Позднее Следственный комитет РФ подтвердил задержание мэра. Согласно ведомству, уголовное дело также возбуждено в отношении Андрея Канищева, бывшего первого заместителя Валерия Серова. По версии следствия, Серов и Канищев, «действуя группой и по предварительному сговору», получили от индивидуального предпринимателя (его имя не называется) «незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу», в том числе за разрешение выполнять работы по муниципальным контрактам. Следователи попросили арестовать Серова.