На месте крушения самолета Пригожина появился памятник

В Тверской области РФ на месте падения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина установили памятник. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Это камень с логотипом и надписью «Кровь, честь, справедливость, Родина, отвага, ЧВК «Вагнер». Рядом с памятником стоит флаг ЧВК «Вагнер», к которому уже принесли цветы и венки.

«Радио Свобода» отмечает, что никакой официальной информации об уголовных делах за уничтожение «вагнеровцами» нескольких вертолетов и самолета Минобороны РФ и гибель их экипажей до сих пор нет.

Частный самолет Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК «Вагнер», потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Очевидцы утверждают, что на борту произошел взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета. По данным The Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолет разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина. В Вашингтоне считают, что борт, скорее всего, был взорван во время полета.