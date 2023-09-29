Провокация армян в США: заявление МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление, в котором осудило нападение армянских радикальных группировок на участников конференции в Университете Южной Калифорнии в США.

«Решительно осуждаем нападение армянских радикальных группировок на участников конференции «Общественная дипломатия Турции», которая была совместно организована 29 сентября 2023 года в городе Лос-Анджелес…», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отмечается, что «серьезным источником угрозы является тот факт, что шаги, ставшие воплощением политики этнической ненависти и нетерпимости Армении, против Азербайджана, Турции… в течение почти 30-летней оккупации, включая период 44-дневной Отечественной войны, а также последних антитеррористических мероприятий локального характера, приобретают интенсивный и систематический характер».

«Подобные агрессивные нападения радикальных представителей армянской диаспоры, не сумевших переварить провал клеветнической кампании Армении против Азербайджана, а также крах созданного в регионе незаконного режима, являются преступными деяниями, совершившие их лица должны быть наказаны», - подчеркивается в заявлении.

В МИД указали, что поведение радикальных армянских группировок на примере этого нападения, которое включает в себя элементы расовой дискриминации, разжигания ненависти и насилия, должно быть резко осуждено широкой международной общественностью, а профильные государственные органы - предпринять соответствующие шаги для предотвращения таких действий.