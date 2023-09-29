Женщина из Индии научилась читать и писать в возрасте 92 лет. Салима Хан всю жизнь мечтала получить образование, сообщает издание India Today.

Хан родилась в 1931 году, вышла замуж в подростковом возрасте — за несколько лет до того, как Индия перестала быть британской колонией. В деревне, где жила женщина, не было школы.

«Раньше внуки обманывали меня, вынуждая давать им больше денег, поскольку я не умела считать банкноты. Те дни прошли», — рассказывает Салима Хан.

Волонтеры государственной программы по повышению грамотности (более 25% населения Индии не имеет начального образования), узнав, что Хан всегда хотела уметь считать, подтолкнули женщину пойти в школу. Прабабушка на протяжении шести месяцев посещала занятия с детьми.

Директор школы рассказала изданию, что сначала учителя неохотно соглашались обучать пожилую женщину. Однако со временем ее упорство изменило отношение педагогов. Более того, решение Салимы вдохновило 25 женщин, в том числе ее невесток, получить начальное образование.