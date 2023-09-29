В Украине взорвался нефтепровод: есть пострадавшие

В Ивано-Франковской области Украины взорвался нефтепровод, известно о нескольких пострадавших, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, топливо разлилось на 100 квадратных метров и загорелось, пламя распространилось на частный дом. Предварительно сообщалось о трех пострадавших, но местные власти уже заявили о пяти госпитализированных.

Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыли, на месте происшествия работают спасатели. В чем причина прорыва, пока неизвестно.