Заявление Военной прокуратуры Азербайджана

В Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии в результате снайперского обстрела с территории Армении. Об этом сказал старший помощник военного прокурора Азербайджана – руководитель пресс-службы Республиканской военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Согласно сообщению, в надзорный орган поступила информация, что военнослужащий N-ской воинской части Минобороны Азербайджана Оруджев Вусал Хейбалы оглу погиб в результате вражеского обстрела.

На основании поступившей информации сотрудниками Кельбаджарской военной прокуратуры были взяты показания, совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры были выполнены соответствующие действия.

В Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время идет следствие, будут приняты необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства, общепринятых норм и принципов международного права.