Сколько оружия изъяло Минобороны в Карабахе список
Министерство обороны Азербайджана опубликовало информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 30 сентября.
Оружие
Cтрелковое оружие – 2 585; гранатометы – 224; пушки и гаубицы – 53; минометы – 63; противотанковое вооружение – 54; вооружение ПВО – 135.
Tехника
Бронетехника – 22; автомобильная техника - 174; прицепы – 21; вспомогательная техника – 9.
Боеприпасы
Ракеты – 1 685; пушечные и гаубичные снаряды – 4956; зенитно-артиллерийские снаряды – 2 627; минометные снаряды – 12 305; гранаты - 5 419; ручные гранаты – 3 036; патроны - 1 976 068; другие боеприпасы – 5 751.
Приборы
Оптические приборы – 280; другие приборы – 37.
Снаряжение
Средства индивидуальной экипировки – 997; установки для различных видов оружия – 15; другие средства экипировки – 2 260.