Российские миротворцы заявили, что в Карабахе все спокойно
Российский миротворческий контингент за прошедшие сутки не зафиксировал нарушения режима прекращения огня в Карабахском регионе Азербайджана, говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
По данным министерства, незаконные армянские вооруженные формирования во исполнение договоренностей о прекращении огня продолжают сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!