Россия разбомбила 37 военных заводов Украины

За время войны Россия нанесла удары по 37 военным заводам Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на форуме оборонных индустрий в Киеве.

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», - цитируют украинские СМИ министра.

В то же время Шмыгаль заявил о ежемесячном росте производства оружия и техники.