Спецоперация американцев в Сирии

Силы Центрального командования США заявили о захвате пособника группировки «Исламское государство» Мамдуха Ибрагима аль-Хаджи в результате вертолетного рейда на севере Сирии, сообщает «Голос Америки».

В ходе операции никто из гражданских лиц не пострадал и не погиб, говорится в заявлении американского командования.

Ранее на этой неделе американские военные также заявили о захвате в Сирии ключевого боевика «Исламского государства» Абу Халиль аль-Фадани, который имел связи со всей сетью ИГИЛ в регионе.