Что происходит с «Сабахом»? Вместо борьбы за чемпионство семь матчей без побед ВИДЕО
В азербайджанской футбольной Премьер-лиге сегодня были сыграны два матча 8-го тура.
Неожиданно удачно начавший чемпионат «Сабаил» принимал на «ASCO Арене» «Сабах», который как раз-таки провалил старт в Премьер-лиге. Перед этой встречей серебряный призер прошлого сезона не выигрывал в чемпионате в пяти матчах подряд и занимал 8-е место. А если учитывать еврокубки, то неприятная серия «Сабаха» достигала шести игр. Забегая вперед, скажем, что не удалось победить и сегодня.
«Сабаил», напротив, подошел к матчу с четырьмя победами к ряду, обыграв даже «Карабах». Подопечные Шахина Диниева занимали 2-е место. Продолжить победную серию у них не получилось, но и ничейным результатом «Сабаил» должен был доволен. Команде удалось уйти от поражения в концовке. Матч завершился со счетом 2:2.
На 29-й минуте футболист «Сабаила» Юсиф Набиев открыл счет в матче. В этом эпизоде ошибку допустил голкипер «Сабаха» Юсиф Иманов. Вообще у «Сабаха» серьезная проблема с вратарской линией. В прошлом матче бакинцы также пропускали из-за вратарских ошибок.
На 41-й минуте Эммануэль Апе сравнял счет, реализовав пенальти. Анатолий Нуриев на 84-й минуте вывел «Сабах» вперед, но удержать победный результат не удалось. На 87-й минуте Ади Мехремич восстановил равновесие и принес «Сабаилу» важное очко.
Вдобавок на 94-й минуте «Сабах» остался в меньшинстве – был удален Боян Летич.
Команду Мурада Мусаева перед началом сезона рассматривали в качестве чуть ли не главного претендента на чемпионство. Но обидный вылет из Лиги конференций после поражения от сербского «Партизана» в серии пенальти, судя по всему, настолько надломил команду, что выйти на прежний уровень не удается до сих пор. Мусаев говорит, что его команде, чтобы выйти из полосы неудач, нужна одна победа. Но когда она будет добыта? Сейчас у «Сабаха» уже семь подряд игр без побед.
В другом матче дня в Товузе встречались «Туран-Товуз» и «Нефтчи». В обоюдоострой игре единственный гол на 87-й минуте удалось забить футболисту гостей Аарону Оланаре. 1:0 – побеждает «Нефтчи» и поднимается на 4-е место в турнирной таблице.
Вчера «Карабах» в родных стенах разгромил «Сумгаит» - 5:0. Завтра состоятся еще два матча: «Кяпяз» - «Габала» (16:00) и «Араз-Нахчыван» - «Зиря» (18:30).
Может получиться так, что после завтрашнего матча между аутсайдерами – «Кяпязом» и «Габалой» - «Сабах» и вовсе опустится на 9-е место.
Ну, а лидер – «Зиря» - постарается победить и восстановить 3-очковый отрыв от «Карабаха». Нахчыванцам победа тоже очень нужна. Она позволит подняться на 4-ю позицию.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 16 очков (7 матчей)
2. «Карабах» - 16 (8)
3. «Сабаил» - 14 (8)
4. «Нефтчи» - 12 (8)
5. «Туран-Товуз» - 11 (8)
6. «Араз-Нахчыван» - 10 (7)
7. «Сумгаит» - 8 (7)
8. «Сабах» - 6 (7)
9. «Кяпяз» - 5 (7)
10. «Габала» - 4 (7).