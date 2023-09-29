В азербайджанской футбольной Премьер-лиге сегодня были сыграны два матча 8-го тура.

Неожиданно удачно начавший чемпионат «Сабаил» принимал на «ASCO Арене» «Сабах», который как раз-таки провалил старт в Премьер-лиге. Перед этой встречей серебряный призер прошлого сезона не выигрывал в чемпионате в пяти матчах подряд и занимал 8-е место. А если учитывать еврокубки, то неприятная серия «Сабаха» достигала шести игр. Забегая вперед, скажем, что не удалось победить и сегодня.

«Сабаил», напротив, подошел к матчу с четырьмя победами к ряду, обыграв даже «Карабах». Подопечные Шахина Диниева занимали 2-е место. Продолжить победную серию у них не получилось, но и ничейным результатом «Сабаил» должен был доволен. Команде удалось уйти от поражения в концовке. Матч завершился со счетом 2:2.

На 29-й минуте футболист «Сабаила» Юсиф Набиев открыл счет в матче. В этом эпизоде ошибку допустил голкипер «Сабаха» Юсиф Иманов. Вообще у «Сабаха» серьезная проблема с вратарской линией. В прошлом матче бакинцы также пропускали из-за вратарских ошибок.

На 41-й минуте Эммануэль Апе сравнял счет, реализовав пенальти. Анатолий Нуриев на 84-й минуте вывел «Сабах» вперед, но удержать победный результат не удалось. На 87-й минуте Ади Мехремич восстановил равновесие и принес «Сабаилу» важное очко.

Вдобавок на 94-й минуте «Сабах» остался в меньшинстве – был удален Боян Летич.