Венгрия не отступит от своего

Решение Украины приостановить статус «спонсора войны» для венгерского OTP Bank не приведет к «существенным изменениям», Венгрия не будет поддерживать предоставление Киеву военной помощи со стороны ЕС, пока банк находится в украинском перечне. Об этом заявил представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи, передает Bloomberg.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщило, что временно исключило OTP Bank и пять греческих компаний из списка «спонсоров войны». НАПК надеется, что этот шаг приведет к «разблокированию Венгрией €500 млн жизненно необходимой военной помощи ЕС» и «исключит возможность блокирования Грецией» 12-го пакета антироссийских санкций.

В агентстве заявили, что теперь шесть компаний «будут иметь временно приостановленный статус», а окончательное исключение из списка «будет зависеть от выполнения указанных условий», включая прекращение сотрудничества с Россией.

В украинском списке в настоящее время больше 40 международных компаний, включая Alibaba, Xiaomi, Unilever, Yves Rocher, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Auchan и Leroy Merlin. OTP Bank был включен в перечень весной 2023 года, из-за чего Венгрия блокировала выделение Киеву очередного транша помощи ЕС.