В интервью газете Le Parisien он сказал: «Мы потерпели унижение и разгром. Это следствие долгого политического дрейфа, в результате которого Франция исчезла из Африки».

Уход Франции из Нигера стал «унижением» и «разгромом» для Парижа. Так считает лидер французской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти.

По словам Сьотти, уход с Африканского континента может иметь серьезные последствия для Парижа и привести к снижению его влиятельности: «Приходится с отчаянием наблюдать, как рушится великая голлистская политика в отношении Африки. Это непростительно».

Комментируя отъезд главы французской дипмиссии в Ниамее Сильвена Итте в Париж, лидер «Республиканцев» сказал, что у дипломата «уже не было другого выбора».

Французская правоцентристская партия «Республиканцы» ведет свою историю от основанного де Голлем в 1967 году «Союза в защиту республики». Среди членов партии - бывшие президенты Франции Жак Ширак (1995-2007) и Николя Саркози (2007-2012), а также экс-премьер Франсуа Фийон (2007-2012).

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отзыве французского посла и ряда дипломатов из Ниамея, а также об отказе от военного сотрудничества с путчистами, захватившими власть в Нигере. Он уточнил, что Франция до конца года намерена вывести своих военных из этой страны.