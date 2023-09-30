Украинцы рассказали об успешной спецоперации

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины провело успешную спецоперацию «Барыня», в результате которой был завербован лейтенант Вооруженных сил РФ Даниил Алферов, и с его помощью сдались в плен 11 российских военнослужащих. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Алферов, который тоже участвовал в этой пресс-конференции, рассказал, что с украинской стороной связался благодаря проекту «Хочу жить».

По словам Юсова, россиянин с июня 2023 года активно сотрудничал с ГУР, а также с силами безопасности и обороны Украины и за это время убедил сдаться в плен три группы военнослужащих общей численностью 11 человек. Как только возникла угроза жизни Алферова, Силы специальных операций (ССО) ВСУ вывели его на подконтрольную Украине территорию.