Разведка Британии: Россия делает ставку на наемников

Появление президента РФ Владимира Путина с бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, который недавно посетил ряд африканских стран, свидетельствует о том, что Москва «продолжает использовать добровольческие подразделения и частные военные компании, а также планирует будущее ЧВК «Вагнер», сообщает британское Минобороны.

Москва «готова использовать опыт ветеранов, способных продемонстрировать свою лояльность государству и продолжить участие в делах глобального Юга, но, вероятно, уже под более строгим контролем Кремля», считают в британской разведке.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что бывший соратник владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Андрей Трошев «уже работает на Минобороны РФ». На встрече с ним 28 сентября Путин поручил ему сформировать «добровольческие подразделения» для войны в Украине.