В России допустили скорый выход Армении из ОДКБ

После отключения в Армении трансляции российских телеканалов может последовать выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Так считает первый заместитель главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Своим мнением он поделился с Telegram-каналом «Абзац».

«Я не удивлюсь, если решение по отключению российских телеканалов будет принято. Более того, в обозримой перспективе будет сделана попытка выхода Армении из ОДКБ и поставлен вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри», — сказал российский парламентарий.

Затулин утверждает, что обсуждение вопроса об отключении российских телеканалов в Армении связано с борьбой руководства республики с влиянием России в регионе.

Накануне депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила, что в Армении хотят отключить российские телеканалы. Она пояснила, что этот вопрос обсуждается уже давно и даже поднимался на заседания парламента республики.