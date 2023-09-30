В Загатале взорвалась граната: погиб участник войны

Вечером в субботу, 30 сентября, в полицию поступила информация о том, что в результате детонации взрывчатого вещества в районе села Енгиан Загатальского района пострадали двое жителей села - Магсат Рзаев, 1991 года рождения, и Гамид Гюльмамедов, 1994 года рождения.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что указанные лица были госпитализированы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти H.Гюльмамедова не удалось.

Выясняются обстоятельства инцидента. Гюльмамедов был участником Отечественной войны.