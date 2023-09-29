Министр обороны Франции: «Макрон лично следит за происходящим…»

Франция изучает потребности Армении в сфере обороны, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Президент (Эммануэль Макрон) лично следит за происходящим, потому что этот вопрос крайне важен для Франции. Он сказал, что абсолютной целью для нас является целостность, суверенитет и защита населения Армении», - сказал Лекорню в интервью французским СМИ.

По словам министра, оборонная миссия Франции в Армении «позволит ежедневно поддерживать контакт с армянской армией и властями, чтобы изучить их потребности в плане обороны и защиты».