Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британские войска впервые будут размещены в Украине.

В интервью The Telegraph Грант Шэппс сказал, что вел переговоры с руководством британской армии о переносе официальной программы обучения украинских военных под руководством Великобритании непосредственно в Украину, чтобы не полагаться на базы Британии и других членов НАТО. Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

На прошлой неделе Шэппс посетил Украину. По его словам, он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, какую роль ВМС Британии могут сыграть в защите коммерческих судов от атак России в Черном море.