Помощник президента: Миллион азербайджанских беженцев столкнулись с дискриминацией...

Без дискриминации и неизбирательная помощь должна стать основополагающим принципом гуманности, говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X (ранее Twitter).

«Позитивным признаком является то, что международное сообщество доноров оказывает помощь гражданским армянам из Карабахского региона Азербайджана, которые, кстати, добровольно решили переехать в Армению и являются обладателями паспортов Республики Армения. Однако миллион азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев, подвергшихся кровавой этнической чистке в результате 30-летней оккупации Армении, столкнулись с полным невежеством и дискриминацией со стороны донорского сообщества. Оказание гуманитарной помощи важно вне зависимости от этнической принадлежности, расы и религии» - написал помощник президента.

В публикации Хикмета Гаджиева говорится, что только правительство Азербайджана уже почти 30 лет обеспечивает все потребности миллиона вынужденных переселенцев и беженцев: «Мы сталкиваемся с двойными стандартами в этой области. Обеспечение безопасного возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на земли, разоренные и массово заминированные Арменией, остается главной задачей».