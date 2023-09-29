В Азербайджане вступают в силу новые требования к водителям такси

С 1 октября вступают в силу новые требования к водителям легковых автомобилей такси. Это отражено в поправке к закону «Об автомобильном транспорте».

Согласно закону, водители легковых автомобилей такси должны пройти специальную подготовку по вопросам этики и нормативным правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Порядок, программа и сроки проведения специальной подготовки водителей легковых автомобилей такси устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. На основании оценки, проведенной Государственным экзаменационным центром, и на основании договора с перевозчиками или водителями о результатах специальной подготовки будет выдан документ, действительный в течение семи лет.

В соответствии с указом президента Азербайджана от 18 августа 2023 года в связи с применением закона «О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» штрафы и ограничения за нарушение новых требований к перевозке пассажиров такси вступают в силу с 1 января 2024 года.