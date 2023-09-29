Кровавая пятница: Пакистан обвиняет Индию

Индийская разведслужба RAW, возможно, причастна к терактам, произошедшим в пятницу в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, сообщает в субботу Arab News со ссылкой на и.о. главы МВД Пакистана Сарфраза Бугти.

«Все крупные инциденты в Белуджистане не обошлись без участия RAW наряду с силами, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Пакистане. ...RAW причастна к атаке террориста-смертника», - заявил Бугти, пообещав преследовать группы боевиков, действующих в Пакистане, и ликвидировать их убежища.

В пятницу, 29 сентября, в результате теракта близ мечети в Белуджистане погибли не менее 60 человек. Взрыв произошел в городе Мастунг в то время, когда жители собирались в мечети на службу для празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Предполагается, что атаку устроил террорист-смертник.

Позже в пятницу произошел еще один взрыв в мечети при полицейском участке в городе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты в Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве.