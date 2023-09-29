Саакашвили: У России больше нет поддержки на Южном Кавказе

Восстановление территориальной целостности Азербайджана и уклон Армении в сторону Запада разрушили основную парадигму России на Южном Кавказе, написал в соцсети находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Его цитирует «Эхо Кавказа».

«У России больше нет поддержки ни одной из трех стран Кавказа, поэтому, что бы ни говорили говорящие головы оппозиции (Грузии – ред.), я уже здесь и собираюсь активно заниматься объединением всех порядочных людей, в том числе массовым привлечением новых людей. Я сам многому научился на своих кадровых ошибках, в заключении ясно увидел, кто есть кто, и намерен не только сам освободиться, но освободить всю страну...», – написал Саакашвили.