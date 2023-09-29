Российским учителям запрещают WhatsApp

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рассказали изданию, что власти таким образом переводят официальное общение на российскую образовательную платформу «Сферум» от VK.

Baza также сообщила о запрете использовать WhatsApp для учителей из Дагестана. По данным Telegram-канала, педагогам нельзя вести там рабочие чаты и общаться во время работы. От них уже потребовали перейти на «Сферум» и в мессенджер от VK.

Объясняя это решение, в министерстве образования и науки республики сослались на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который запретил с 1 марта этого года использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг.