Заявление Администрации президента

Центр временного управления при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, приступил к организации соответствующих медицинских услуг в городе Ханкенди, сообщила Администрация президента Азербайджана.

С участием ответственных лиц структур здравоохранения Азербайджана в Ханкенди командирован специализированный медицинский персонал, в том числе различные специалисты-медики, 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи.

После оценки медицинского и санитарно-эпидемиологического состояния населения в Ханкенди планируется предпринять очередные соответствующие шаги.