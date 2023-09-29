Заявление Байдена по Украине

США не могут допустить, чтобы поддержка Украины была прервана, заявил президент США Джо Байден, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.

«Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки.

Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент», - сказал Байден.