Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан фото
При организации Государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве сегодня в страну прибыли еще 30 украинских детей для оказания им реабилитационных услуг, сообщили в Минтруда.
Детям, поступившим в Габалинский детский реабилитационный центр Агентства, в течение 15 дней будут предоставлены услуги медицинской и социально-психологической реабилитации.
В ходе реабилитации стабилизация эмоционального состояния будет обеспечена посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии и занятий йогой, организованных профессиональными психологами.
Для культурно-досугового времяпровождения детей будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям Шеки, Исмаиллы и Шемахи.
Отметим, что до этого в Азербайджан были привезены и оказаны услуги социальной и психологической реабилитации около 100 украинских детей по около трем группам.