При организации Государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве сегодня в страну прибыли еще 30 украинских детей для оказания им реабилитационных услуг, сообщили в Минтруда.

Детям, поступившим в Габалинский детский реабилитационный центр Агентства, в течение 15 дней будут предоставлены услуги медицинской и социально-психологической реабилитации.

В ходе реабилитации стабилизация эмоционального состояния будет обеспечена посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии и занятий йогой, организованных профессиональными психологами.

Для культурно-досугового времяпровождения детей будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям Шеки, Исмаиллы и Шемахи.

Отметим, что до этого в Азербайджан были привезены и оказаны услуги социальной и психологической реабилитации около 100 украинских детей по около трем группам.