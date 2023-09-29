Фанат России возглавил европейскую страну
Партия SMER (Курс) экс-премьера Роберта Фицо уверенно победила на досрочных парламентских выборах в Словакии с 23% голосов.
Главная либеральная сила - Прогрессивная Словакия, победу которой отдавали экзит-поллы, набрала 19%.
Роберт Фицо, управлявший страной с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год, часто высказывал критику в адрес Запада. Он был вынужден уйти в отставку после многотысячных протестов, связанных с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты. Фицо обвинил в организации протестов Джорджа Сороса. Находясь в оппозиции, Фицо продемонстрировал еще большее сближение с правыми взглядами. Он осуждал Украину и критиковал решение словацкого правительства о поставках оружия Киеву.