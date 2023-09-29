Мощное землетрясение в Кыргызстане

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло к югу от озера Иссык-Куль в Кыргызстане, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС страны.

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в 122 км к югу от казахстанского города Алматы. Очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки, зафиксированные в 01:30 по бакинскому времени, ощущались в Алматы силой 2-3 балла.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.