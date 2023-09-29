Кямран Алиев предупредил сепаратистов: От правосудия никто не уйдет

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев обратился к армянским сепаратистам, объявленным Азербайджаном в международный розыск за преступления, предложив им добровольно сдаться Баку.

К.Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона уточнила каждое преступление, совершенное армянскими сепаратистами с начала Карабахского конфликта. По его словам, дела эти делятся на четыре категории: «Первая – преступления, совершенные во время Карабахской войны. Вторая – преступления в период действия режима прекращения огня. Третья – преступления во время Отечественной войны. И, наконец, четвертая – преступления сепаратистов после Отечественной войны».

«Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам у нас имеются доказательства».

Среди разыскиваемых есть и имена Араика Арутюняна и Джалала Арутюняна, сообщил генпрокурор.