Генпрокурор о Фариде Сафарли и массовых захоронениях
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев cообщил журналистам, что обсудил с иранским коллегой дело арестованного в Иране азербайджанского студента Фарида Сафарли.
К.Алиев сообщил, что попросил иранского коллегу пересмотреть дело, проявив принципы гуманизма, и тот согласился.
Генпрокурор также рассказал журналистам, что карты минных полей и массовых захоронений, представленные армянской стороной, неверны: «С освобождением наших земель обнаруживается все больше массовых захоронений. К сожалению, вражеская сторона не дает информацию о минных полях и массовых захоронениях, а если и дает, то неверную. Одна из важнейших для нас задач – обнаружить останки пропавших без вести людей и передать их близким».