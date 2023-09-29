В Баку начало работу 13-е международное заседание Международной астронавтической федерации (IAF) для министров и парламентариев (MMOP).

Как сообщает haqqin.az, в Милли Меджлисе проходит встреча на тему «Включение космических решений в политическую повестку дня – актуально для политиков».

В собрании принимают участие президент Международной астронавтической федерации Клэй Моури, Тахир Миркишили, председатель комитета по экономической политике и промышленности Милли Меджлиса, специальный советник президента IAF Доминик Тильманс, министры и члены парламентов различных стран.

На встрече обсуждаются вопросы космических решений, способных улучшить государственные услуги в области городского планирования, сельского хозяйства, общественного транспорта, здравоохранения, утилизации отходов, сферы культуры и пр.

Также были затронуты вопросы помощи космического сектора в борьбе со стихийными бедствиями, мониторинге больших территорий, прогнозировании погоды и оценке ущерба после стихийных бедствий, эффективном управлении природными ресурсами и пр.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик отметил важность использования космических технологий в развитии мировой экономики и международного сотрудничества. Общий объем ивестиций, вложенных в космическую сферу, составляет 500 млрд долларов. К 2040 году эта сумма вырастет на 160% и достигнет 1,5 триллиона долларов.

По его словам, космические инновации открывают самые широкие возможности технологического развития, эффективного использования природных ресурсов. ИСЕСКО придает особое значение использованию космических технологий в оценке и управлении глобальными ресурсами. В 2022 году количество людей на планете превысило 8 млрд. В мире идет процесс роста потребности в ресурсах, большем экономическом развитии и мерах по защите окружающей среды. В этом плане космические технологии смогут сыграть неоценимую роль навигации в сельском хозяйстве, влиянии на экологию, добыче минеральных ресурсов, развитии образования и т.д.