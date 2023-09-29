Медведев пообещал уничтожить британских военных

В случае переноса британских курсов подготовки украинских солдат на территорию Украины британские военнослужащие станут «легальной целью» для российской армии, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Количество руководящих идиотов в натовских странах растет.

Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил.

Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты.

Другая дура – глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией – требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения нашей армии.

Мол, это соответствует международному праву. Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву.

Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…» - написал Медведев (орфография сохранена).