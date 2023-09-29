Российский пропагандист Сергей Мардан набросился с оскорблениями на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Мардана вывела из себя встреча Токаева с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, точнее, обсуждение ими российской агрессии против Украины.

«По какой-то причине президент Казахстана Токаев обсуждал с канцлером Германии Россию и Украину. А с чего вдруг наш стратегический союзник решил с одним из наших стратегических противников-врагов обсуждать наши дела?

Кто ты такой, чтобы про наши дела на людях разговаривать? Хотя Шольц - это не люди, Шольц - это враг. Казахстан учит Россию, как ей осуществлять свою внешнюю политику. Вас ничего не смущает?» - сказал Мардан, отметив, что «Казахстан на сегодняшний день уже не является союзником России».