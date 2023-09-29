Китай лишает Украину беспилотников

Недорогие потребительские дроны, в изобилии встречающиеся на фронте, чаще всего производят в КНР, однако с 1 сентября Пекин ограничил экспорт комплектующих к БПЛА, указывает газета.

Китайские производители, и в текущей ситуации согласные на продажу своих товаров, нередко требуют от покупателей использовать сложную сеть посредников, отмечают журналисты. В некоторых случаях украинцам приходилось прибегать к контрабанде, добавляет NYT.

Украина ежемесячно теряет 10 000 дронов, отметили в Королевском объединенном институте оборонных исследований, британском аналитическом центре.

За первое полугодие 2023-го Киев получил беспилотники напрямую из КНР на общую сумму чуть более 200 тысяч долларов США (188 тысяч евро), следует из торговых данных, которые изучили журналисты. Прямые поставки китайских дронов в Россию за аналогичный период достигли 14,5 млн долларов (13,6 млн евро), говорится далее.