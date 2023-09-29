Bayraktar атакует Краснодар ВИДЕО
ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким БПЛА Bayraktar, сообщают российские телеграм-каналы.
Bayraktar TB2 - ударный оперативно-тактический средневысотный дрон: максимальная взлетная масса составляет 650 кг, длина аппарата - 6,5 метров, размах крыла - 12 метров, максимальная скорость полета - 222 км/ч, высота - 6750 метров.
Ранее производитель дронов турецкая компания Baykar заявила, что инвестирует 100 млн долларов в собственное производство беспилотников в Украине. Об этом заявил ее глава Халук Байрактар на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.