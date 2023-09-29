Помощник Алиева рассказал, почему Азербайджан не вывешивает флаг в Ханкенди

Баку сознательно отказывается от вывешивания азербайджанских флагов (в Карабах е), заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью французскому изданию L'Express.

«Мы знаем, что там остаются мирные жители, и знаем их опасения. Там развернуты силы безопасности для защиты определенных объектов, в том числе религиозных», - пояснил помощник президента.

По его словам, вопрос разоружения сепаратистов является для Баку приоритетным.

«Мы знаем, что армяне и международные СМИ утверждают, что мы собираемся арестовать всех военнослужащих. Если они сдадут оружие, то будут свободны и смогут поехать в Армению.

Большинство из них (армянских жителей Карабаха) говорят, что они не могут жить под флагом Азербайджана. Я с уважением отношусь к их выбору, даже если это неоправданно», - добавил Гаджиев.